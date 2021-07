Cultura: Fuortes, sono ottimista per futuro del Teatro dell'Opera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono molto ottimista sul futuro del nostro teatro. Presentiamo stagione che è in linea con quello che abbiamo fatto e trae esperienza dall'ultima stagione ma con delle innovazioni". Lo ha detto Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma, durante la conferenza di presentazione della stagione 2021-2022. "Sono ottimista del nostro pubblico, lascito fondamentale di quello che abbiamo fatto. A Circo Massimo ad esempio gli spettacoli sono quasi sempre esauriti e a oggi abbiamo un milione e 750 mila euro di biglietteria. Lo scorso anno meno di un milione. Questo vuol dire che il nostro pubblico pur con mille difficoltà ci continua a seguire. Il pubblico è il cuore di un teatro - ha sottolineato -. Pubblico dà principalmente legittimazione sociale per continuare questo lavoro in modo adeguato. Faremo un nuovo film opera anche a teatro aperto perché quelle esperienze ci hanno permesso di raggiungere un pubblico di 4 milioni di persone", ha concluso.(Rer)