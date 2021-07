20 anni di Nova: Vincenzi (Pd), grazie per dati corretti e precisi durante pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Buon anniversario ad "Agenzia Nova", che da 20 anni è sinonimo di informazione accurata e tempestiva. Una realtà editoriale che, anche e soprattutto nelle fasi più dure della pandemia, è riuscita a trasmettere al pubblico, ai media e alle istituzioni dati corretti e precisi. I miei complimenti, anche a nome del Consiglio Regionale, vanno a chi per primo ha creduto in "Agenzia Nova" e ha portato avanti il sogno di costruire una nuova realtà editoriale che, con la sua forza a livello nazionale e territoriale, si è saputa imporre nel mondo dell'informazione. Grazie ai giornalisti e ai tecnici che ogni giorno lavorano per permettere a tutti noi di informare e informarci. Questi gli auguri di Marco Vincenzi, presidente del Consiglio regionale del Lazio, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)