Iraq: segretario Onu Guterres condanna attacco di Sadr City

- Il segretario generale delle Nazioni Unite (Onu), Antonio Guterres, ha fermamente condannato l’attentato di ieri pomeriggio nel quartiere di Sadr City, a Baghdad, capitale dell’Iraq. Lo ha reso noto il vice portavoce del segretario, Farhan Haq. “Questo attacco prima delle festa dell’Eid al Adha ricorda a tutti noi che il terrorismo non conosce limiti”, ha aggiunto Haq. Da parte sua, il presidente dell’Iraq, Barham Salih, ha sottolineato la necessità di sradicare “l’odioso e codardo” terrorismo dal Paese, affermando che l’attacco avvenuto nel quartiere di Sadr City a Baghdad è un “crimine e una crudeltà” nei confronti del popolo iracheno alla vigilia della festa dell’Eid al Adha. Nel frattempo lo Stato islamico (Is) ha rivendicato l’esplosione avvenuta ieri pomeriggio in un mercato nel quartiere di Sadr City, a est i Baghdad, capitale dell’Iraq. Lo ha reso l’organizzazione jihadista tramite i social network, affermando che un terrorista noto come Abu Hamza al Intihari si sarebbe fatto esplodere nel mercato. Secondo fonti della sicurezza, citate dal sito web d'informazione "Shafaq news", il bilancio delle vittime dell’attentato è salito a 35 con almeno 57 feriti. Il primo ministro di Baghdad, Mustafa al Kadhimi, ha dato ordine al comando delle operazioni di Baghdad di aprire immediatamente un’inchiesta per accertare le circostanze dell’esplosione.(Res)