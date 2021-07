© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa forma di Covid, quando si diffonde in una popolazione prevalentemente vaccinata, è come una influenza. Lo ha ribadito l’immunologo Sergio Abrignani, membro del Cts, ai microfoni di “Radio Anch’io” su Rai Radio1. “Se guardiamo ai dati delle infezioni a febbraio, quando erano vaccinati in pochissimi, c’era una letalità del 2 per cento. Ora - ha spiegato - i dati ci dicono che ogni 1.000 ne muore 1-2”.(Rin)