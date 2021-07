Francia-Siria: Macron riceve rappresentanti Amministrazione autonoma curda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Francia, Emmanuel Macron, ha ricevuto una delegazione dell’Amministrazione autonoma (anche nota come Rojava), autorità de facto curdo-siriana che controlla diverse aree del nord-est della Siria. Lo ha reso noto la presidenza di Parigi, sottolineando la necessità di continuare a lavorare per una stabilità dell’area. Da parte sua, il funzionario dell'amministrazione autonoma, Berivan Khaled, ha dichiarato che la discussione si è concentrata in particolare sul “sostegno della Francia affinché la comunità internazionale riconosca l’Amministrazione autonoma curda”. (Res)