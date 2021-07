Covid: Costa, parametri per restrizioni saranno rivisiti in settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno rivisti i parametri per il cambio di zona, alla luce delle più numerose vaccinazioni. Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa (NcI), ospite della trasmissione "Agorà Estate" su Rai 3. "Questa settimana ci sarà una riunione per rivedere i parametri dal momento che il quadro è cambiato. Bisogna dare importanza alle ospedalizzazioni e agli ingressi in terapia intensiva", ha spiegato. "Dobbiamo incrementare il rapporto di fiducia e proseguire su questa strada", ha aggiunto Costa.(Rin)