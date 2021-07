Roma: Raggi, riqualificato ponte della Magliana dopo 50 anni, c'è anche ciclabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avete già percorso il Ponte della Magliana? Per chi non lo sapesse lo abbiamo riqualificato dopo ben 50 anni". Lo scrive in un post su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Ogni giorno lo utilizzano tantissime persone per spostarsi nella zona sud di Roma. C’è anche una pista ciclabile che è stata appena rinnovata. E per potenziare la sicurezza abbiamo pensato di installare anche a nuove protezioni lungo tutto il percorso che passa sul ponte", continua la prima cittadina di Roma. "Questa pista fa parte degli oltre 40 km di tracciati esistenti che abbiamo riqualificato solo negli ultimi due anni e che si aggiungono ai 65 chilometri di nuove ciclabili realizzate in tutta la città", conclude Raggi. (Rer)