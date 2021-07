Polonia-Ue: "Euractiv", Pis pronto a lasciare Gruppo dei conservatori e riformisti europei

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il partito polacco Diritto e giustizia (PiS) sarebbe prossimo a lasciare il Gruppo dei conservatori e dei riformisti europei (Ecr). È quanto riferiscono fonti interne all’Ecr al portale “Euractiv”, secondo cui i polacchi non sarebbero d’accordo con la leadership esercitata da Fratelli d’Italia in seno al gruppo politico attivo nell’Europarlamento. Dopo dieci anni come vicepresidente dell’Ecr, l'eurodeputata polacca Anna Fotyga (PiS) si è dimessa il giorno prima della riunione del consiglio del gruppo politico tenutasi il 18 giugno, fornendo come motivazione dei problemi di salute. Il consiglio è rimasto, quindi, con due membri – Giorgia Meloni, leader di Fd’I, e il vicepresidente Jorge Buxadé, esponente del partito di estrema destra spagnolo Vox – mentre Fotyga non è stato ancora sostituita. "Non è possibile che il leader del PiS, Jaroslaw Kaczynski non fosse a conoscenza delle sue dimissioni e, soprattutto, è sospetto che non abbia nemmeno tentato di sostituirla", ha riferito la fonte. "È un chiaro segno che il PiS ha perso interesse per l'Ecr dopo l’uscita di scena dei conservatori britannici e con l’avvento della presidenza Meloni", ha aggiunto la fonte. Attualmente fanno parte dell’Ecr 27 esponenti del PiS, su 63 che compongono il gruppo in seno al Parlamento europeo. (Res)