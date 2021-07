Francia: ministro Salute, quarta ondata Covid è "un'epidemia fra giovani"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia la quarta ondata di coronavirus consiste in una "epidemia fra giovani". Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente radiofonica "Rtl". Le persone tra i 20 e i 30 anni "in certi dipartimenti sono quelle che hanno il tasso di incidenza più elevato", ha detto Veran. Il ministro ha sottolineato il fato che in Francia tra il 10 e il 15 per cento delle persone anziane considerate "fragili" non è ancora vaccinato. Veran ha insistito sull'importanza di vaccinare il maggior numero possibile di persone. "Se non avessimo avuto un vaccino per proteggere i più fragili, non sono sicuro che un'ondata generale ci avrebbe permesso di proteggere i nostri ospedali e di salvare così tante vite", ha detto il ministro. (Frp)