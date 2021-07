Covid: Galli, non vaccinare under 40 è grandissima baggianata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quando sono stati introdotti i vaccini "la gente ha cominciato a morire molto di meno o no? Non vaccinare gli under 40 è una grandissima baggianata anche dal punto di vista scientifico". Lo ha detto il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, ospite della trasmissione "Agorà estate", su Rai3. "Gli under 40 - ha sottolineato Galli - rischiano meno degli over 40, ma in quasi tutte le rianimazioni d'Italia qualche persona molto giovane è attualmente ricoverata. Finché negli under 40 il virus continuerà a girare alla grande - ha concluso il direttore - non risolveremo la questione del virus". (Rin)