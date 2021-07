Torino: guasto riparato nella notte, ripartita dopo 48 ore la metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La manutenzione effettuata nella notte, sulla cui efficacia la stessa Gtt nutriva dei dubbi, ha dato esito positivo. E così questa mattina è ripartita, dopo quasi 48 ore, la linea 1 della metropolitana di Torino nella tratta tra Porta Nuova e piazza Bengasi, otto fermate su ventitré lungo via Nizza. I quindici bus sostitutivi, che giravano da domenica mattina, sono tornati in deposito. E ora la metro funziona regolarmente su tutto il suo percorso, da Fermi a Bengasi. Era stato un “problema sulla trasmissione delle informazioni tra treno e sistema di controllo”, aveva spiegato Gtt, a fermare la metropolitana da domenica mattina. Un guasto probabilmente legato al recente prolungamento Sud della metro, avvenuto il 23 aprile, tanto che ancora ieri i tecnici al lavoro per le riparazioni del caso stavano “testando l’intero sistema per verificare l’eventuale interferenza coi lavori eseguiti per l’estensione della metro sino a piazza Bengasi”. (segue) (Rpi)