Torino: guasto riparato nella notte, ripartita dopo 48 ore la metropolitana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quello di ieri, per la metro 1 di Torino, è stato il terzo stop lungo almeno 24 ore negli ultimi quaranta giorni. Un blocco analogo, dovuto però a un problema informatico, si era registrato il 26 giugno, quando la metropolitana si era fermata per oltre 24 ore proprio tra Porta Nuova e Bengasi. Altro guasto informatico l’8 giugno: quel giorno erano rimaste chiuse da mattina a sera le ultime due stazioni, dal Lingotto a Bengasi. Ma anche in precedenza non tutto era filato liscio. Il 23 aprile, giorno dell'inaugurazione, in piazza Bengasi si era bloccato il nuovo ascensore. Nei due giorni successivi erano rimasti fermi per decine di minuti i convogli tra il Lingotto e Bengasi. In quel caso Infra.To aveva spiegato il disservizio con un errore nella taratura del sistema di sicurezza. Riallinearlo non è bastato a risolvere i problemi. (Rpi)