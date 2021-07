Spagna: premier Sanchez inizia viaggio negli Usa per attrarre investimenti privati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sanchez, inizia oggi, e fino al 24 luglio, un viaggio negli Stati Uniti con l'obiettivo di attrarre investimenti per le aziende nazionali, in particolare nel settore tecnologico ed audiovisivo con tappe a New York, Los Angeles e San Francisco. L'agenda include incontri con rappresentanti di fondi di investimento (JP Morgan, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BlackRock e Blackstone), oltre ai giganti tecnologici della Silicon Valley e Netflix. Come riferisce il quotidiano "Cinco Dias", fonti della Moncloa (sede della presidenza del governo) hanno sottolineato che la natura del viaggio è prettamente economica e non politica e, pertanto, non sono previsti appuntamenti con il presidente Usa, Joe Biden o esponenti dell'amministrazione statunitense. Sanchez sarà accompagnato da vari rappresentanti di cinque startup tecnologiche: Redpoint, Rated Power, Adara Ventures, Wallbox e Carto. (segue) (Spm)