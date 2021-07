Cina: snodo ferroviario di Erenhot, convogli per l'Europa in crescita del 28 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un totale di 1.241 treni merci Cina-Europa sono transitati attraverso lo snodo ferroviario di Erenhot, nella regione autonoma della Mongolia interna della Cina settentrionale, durante la prima metà del 2021, con una crescita annua del 28,07 per cento. Il valore totale delle importazioni e delle esportazioni nel periodo in esame ha raggiunto i 2,61 miliardi di dollari Usa, in aumento del 59,57 per cento annuo. Cinquanta linee di treni merci Cina-Europa passano attraverso lo snodo di Erenhot, l'unico tra Cina e Mongolia. (Cip)