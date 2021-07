Regno Unito: principe Harry pubblicherà un'autobiografia alla fine del 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il principe britannico Harry sta scrivendo un'autobiografia che sarà pubblicato alla fine del 2022. Lo ha annunciato la casa editrice statunitense Penguin Random House. "Il principe Harry condividerà, per la prima volta, il resoconto definitivo delle esperienze, avventure, perdite e lezioni di vita che hanno contribuito a plasmarlo", ha riferito la casa editrice. Il libro di memorie riguarderà la vita di Harry dall'infanzia ai giorni nostri, "compresa la sua dedizione al servizio militare che lo ha portato due volte in prima linea in Afghanistan e la gioia che ha trovato nel diventare marito e padre", si legge nella nota. "Sto scrivendo questo libro non come principe, una condizione in cui sono nato, ma come l'uomo che sono diventato. Ho indossato molti cappelli nel corso degli anni, sia letteralmente che figurativamente, e la mia speranza è che nel raccontare la mia storia gli alti e bassi, gli errori, le lezioni apprese, posso aiutare a dimostrare che non importa da dove veniamo, abbiamo più cose in comune di quanto pensiamo", ha spiegato il duca del Sussex. I Sussex - il principe Harry e sua moglie Meghan Markle – hanno abbandonato i loro doveri reali nel gennaio del 2020 e da allora si sono trasferiti in California. (Rel)