Regno Unito: Cummings, Johnson contro restrizioni Covid perché uccide "solo 80enni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dominic Cummings, ex consigliere e braccio destro del primo ministro britannico Boris Johnson, ha dichiarato in un'intervista rilasciata all'emittente televisiva "Bbc" che il primo ministro Boris Johnson fu "riluttante" a introdurre nuove restrizioni anti Covid lo scorso autunno perché pensava che le persone uccise dalla malattia fossero "essenzialmente tutti sopra gli 80 anni" di età. Il primo ministro all'epoca avrebbe anche mandato un messaggio allo stesso Cummings affermando di "non credere più" a "questa storia dell'Nhs (il sistema sanitario) sopraffatta", che avrebbe voluto lasciare il Covid "diffondersi nel Paese" piuttosto che lasciare che distruggesse l'economia. In risposta alle dichiarazioni di Cummings, Downing Street ha reso noto che il primo ministro all'epoca prese le "necessarie misure per proteggere vite e vivibilità del Paese, guidato dai migliori consigli scientifici". (Rel)