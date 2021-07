20 anni di Nova: Carè (Pd), lavoro quotidiano che svolgono con competenza e serietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All’Agenzia Nova vanno i miei migliori auguri per il 20mo anno di attività. Non posso far altro che esprimere tutta la mia soddisfazione per aver trovato in questi anni un valido interlocutore in cui lavorano professionisti di altissimo livello. Al direttore e a tutta la redazione, rivolgo i miei più sinceri per il lavoro quotidiano che svolgono con competenza e serietà. Nova fornisce un servizio importante nel mondo dell'informazione, la cui pluralità è sinonimo di democrazia". Lo dichiara in una nota il deputato del Partito democratico, Nicola Carè, componente della commissione Difesa a Montecitorio in occasione dei vent'anni dalla fondazione di Agenzia Nova. (Com)