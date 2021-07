20 anni di Nova: Rauti (Fd'I), strumento fondamentale per chi segue geopolitica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel rivolgere i miei migliori auguri all'Agenzia Nova per il ventennale della sua attività giornalistica, desidero sottolineare quanto il prezioso servizio svolto da un'agenzia di stampa, talvolta non venga adeguatamente valorizzato, un lavoro paziente ed attento svolto "dietro le quinte" ma di fatto in “prima linea” ed essenziale alla vita democratica di una Nazione ed alla corretta informazione. Le competenze, la professionalità, la visione e lo sguardo internazionale e sempre aggiornato fanno di Agenzia Nova uno strumento fondamentale per tutti coloro che seguono l'attualità ma anche la geopolitica. La puntualità e la verifica delle fonti sono una delle specialità di un'agenzia che ci accompagna da un ventennio ed alla quale vanno, insieme agli auguri anche i miei più sentiti complimenti e ringraziamenti. Questi gli auguri di Isabella Rauti, vice capogruppo vicario di Fd'I al Senato della Repubblica, in occasione dei vent’anni dalla fondazione di Agenzia Nova.(Rin)