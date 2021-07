Libia: ministero Ambiente discute il problema dell'inquinamento con delegazione Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Ambiente del governo di unità nazionale della Libia, Ibrahim al Arabi Mounir, ha discusso con una delegazione dell'Acceleration Laboratory, che fa parte del Programma di sviluppo delle Nazioni Unite (Undp), le prospettive di cooperazione nel campo della protezione ambientale e del lavoro per ridurre l'inquinamento nel Paese. Lo ha riferito l'agenzia di stampa libica "Lana", aggiungendo che il ministro dell'Ambiente, in un incontro tenuto con la delegazione delle Nazioni Unite, ha discusso degli aspetti della cooperazione congiunta tra le due parti nella ricerca di soluzioni ai problemi ambientali legati ai rifiuti, all'uso della plastica e ai modi per sostituirla con alternative che rispettano l'ambiente. (Lit)