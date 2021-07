Covid: Coldiretti, con green pass vacanze in regione per 1 italiano su 3

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quasi 1 italiano su 3 (32 per cento) in vacanza nell’estate 2021 ha scelto una meta vicino casa, all’interno della propria regione di residenza, sotto la spinta dell’incertezza sulla ripresa dei contagi Covid. E’ quanto emerge dall’indagine Coldiretti/Ixè in riferimento ai nuovi criteri di definizione del livello di rischio per la zona gialla e alle decisioni in merito all’utilizzo del green pass per i divertimenti, trasporti e ristoranti. Una fetta importante dei 33,5 milioni gli italiani che hanno deciso di andare in vacanza per almeno qualche giorno nell’estate 2021 (-1 per cento rispetto al 2020) ha dunque scelto – sottolinea la Coldiretti in una nota - una vacanza di prossimità alla riscoperta delle bellezze sotto casa. Se la spiaggia – spiega Coldiretti – resta la meta preferita, ma con la preoccupazione degli assembramenti cresce il turismo in montagna e la riscoperta dei piccoli borghi e dei centri minori nelle campagne italiane, in alternativa alle destinazioni turistiche più battute, mentre crollano le presenze nelle città. (segue) (Com)