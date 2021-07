Sao Tomé e Principe: elezioni presidenziali, sarà ballottaggio fra i candidati dei due partiti principali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saràù necessario il ballottaggio al secondo turno per sancire l’elezione del nuov opresidente di Sao Tomé e Principe andranno al secondo turno. Secondo i risultati ufficiali resi noti dalla Commissione elettorale, l’ex ministro delle Infrastrutture Carlos Vila Nova, candidato dell'Azione democratica indipendente (Adi), ha vinto il primo turno conquistando il 39,47 per cento dei voti contro il 21 per cento ottenuto dalll’ex primo ministro Guilherme Posser da Costa, candidato del Movimento per la Liberazione di Sao Tomé e Principe (Mlstp, la formazione politica attualmente al potere). Terzo classificato l'attuale presidente dell'Assemblea nazionale Delfim das Neves, candidato del Partito di convergenza democratica (Pcd, membro della coalizione di governo), il quale ha tuttavia denunciato "massicci brogli elettorali" e ha detto che chiederà un riconteggio dei voti. Circa 123 mila elettori hanno espresso il loro voto per scegliere il prossimo presidente del piccolo Paese insulare africano. (segue) (Res)