Sao Tomé e Principe: elezioni presidenziali, sarà ballottaggio fra i candidati dei due partiti principali (2)

- Un totale di 19 candidati erano in lizza per succedere al presidente uscente, Evaristo Carvalho, che è stato eletto nel 2016 e che non si è candidato per un nuovo mandato. Secondo quanto reso noto dalla Commissione elettorale nazionale, lo scrutinio si è svolto normalmente, nonostante alcuni problemi registrati in quattro seggi elettorali su un totale di 262 a causa di proteste della popolazione per chiedere maggiore accesso all'acqua e all'elettricità e strade migliori. Altri cinque membri del Mltsp correvano come candidati indipendenti: tra questi l'ex ministra degli Esteri Elsa Pinto, l'ex presidente del partito Jorge Amado e l'ex premier Maria das Neves. Dopo 15 anni di regime marxista a partito unico, Sao Tomé si è aperto a un sistema multipartitico nel 1991. Dopo diversi tentativi di golpe, gli ultimi dei quali nel 2003 e nel 2009, fu introdotto un regime parlamentare che da allora consente diversi avvicendamenti al potere tra le due grandi forze che animano la vita politica: il Fltsp e l'Adi. (Res)