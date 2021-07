Libia: delegazione Ue si congratula per l'Eid, “progressi concreti verso pace e riconciliazione”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione dell'Unione europea in Libia ha espresso la speranza che la festa della Eid al Adha “sia l'inizio di un anno pieno di speranza e ottimismo per tutte le componenti del popolo libico". Lo ha detto l'ambasciata dell’Ue in un post di congratulazioni sulla sua pagina ufficiale Facebook. "L'Eid è un'occasione per rinnovare i legami tra le persone e mostrare fratellanza e amore", aggiunge l’ambasciata, sottolineando che la festa islamica del sacrificio “arriva quest'anno in un momento in cui la Libia ha compiuto reali progressi verso la pace e la riconciliazione nazionale”. (Lit)