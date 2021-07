Haiti: primo ministro Henry annuncia nuovo governo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A febbraio, il presidente denuncia un tentato colpo di Stato, con minaccia alla sua vita, chiuso con l'arresto di una ventina di persone, tra cui il giudice della Corte suprema, Joseph Mécène Jean-Louis, che gli oppositori avevano nominato presidente ad interim. Poco dopo Moise consegna al ministro degli Esteri, Claude Joseph, l'incarico di primo ministro ad interim. Un giorno prima di morire, Moise aveva revocato l'incarico a Claude Joseph, affidando ad Ariel Henry il compito di traghettare il Paese a nuove elezioni, in settembre. Henry non avrebbe fatto in tempo ad insediarsi perché poche ore dopo l'omicidio, Joseph assumeva di fatto i poteri, proclamando anche lo stato d'assedio utile a garantire lo svolgimento delle indagini. (Mec)