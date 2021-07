Usa-Cina: Giappone e alleati Nato si uniscono a condanna attacchi informatici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti, la Nato e altri Paesi alleati degli Usa, come il Giappone, hanno condannato congiuntamente la Cina per gli attacchi informatici imputati ad attori di Stato, una presa di posizione coordinata che pare preludere ad una ulteriore intensificazione delle rivalità tra Stati Uniti e Cina. La condanna giunge in contemporanea con l'imputazione a Pechino da parte degli Stati Uniti del pesante attacco informatico contro il software di posta elettronica di Microsoft Corp., le cui vulnerabilità erano state divulgate lo scorso marzo. "Gli Stati Uniti e i Paesi del mondo pongono la Repubblica Popolare Cinese di fronte alla sua responsabilità per la sua condotta irresponsabile, distruttiva e destabilizzante nel cyberspazio, che pone una grave minaccia alla nostra sicurezza economica e nazionale", recita un comunicato del segretario di Stato Usa, Antony Blinken. Il segretario degli Esteri britannico, Dominic Raab, ha dichiarato che l'attacco all'Exchange Server di Microsoft sa parte di hacker affiliati al governo cinese rappresenta una "linea d'azione sconsiderata ma familiare", ed ha chiesto al governo cinese di porre fine alle attività di "sabotaggio informatico sistemico". Il governo giapponese ha espresso "forte sostegno" alla denuncia degli Stati Uniti, del Regno Unito e di altri Paesi della Nato, ed ha espresso la propria "determinazione a tutelare il sistema internazionale basato sulle regole nel cyberspazio". Una nota congiunta dei 30 Paesi membri della Nato sollecita "tutti gli Stati, inclusa la Cina, a rispettar i loro impegni e obblighi internazionali e ad agire responsabilmente all'interno del sistema internazionale, incluso il cyberspazio". (segue) (Nys)