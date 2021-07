Usa-Cina: Giappone e alleati Nato si uniscono a condanna attacchi informatici (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha protetto i responsabili degli attacchi hacker contro Microsoft, e forse li ha anche aiutati. Così il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca. Quest'oggi Washington ha accusato formalmente il governo cinese per aver violato i sistemi di posta elettronica del colosso del digitale fondato da Bill Gates, operazioni che sono state collegate a richieste di riscatto a società private e minaccerebbero la sicurezza nazionale Usa. Biden ha spiegato che gli Stati Uniti non hanno ancora imposto sanzioni contro la Cina per gli attacchi informatici (come invece ha fatto contro la Russia nel caso di SolarWinds) perché le indagini sono ancora in corso. A un giornalista che gli ha chiesto se vi fossero delle differenze nel coinvolgimento dei due governi nei rispettivi attacchi, Biden ha risposto: "Da quel che capisco, il governo cinese, in maniera non dissimile da quello russo, non ha condotto l'attacco direttamente, ma ha protetto chi lo ha fatto e forse lo ha anche aiutato. Questa potrebbe essere la differenza". (Nys)