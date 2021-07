Usa: Covid, Twitter sospende account della deputata repubblicana Greene

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata repubblicana statunitense Marjorie Taylor Green, nota per il suo sostegno alle teorie riguardo i presunti brogli alle elezioni presidenziali dello scorso novembre, è stata sospesa dal social network Twitter, che l'ha accusata di diffondere disinformazione in merito alla pandemia di Coronavirus e ai vaccini contro la Covid-19. Twitter ha annunciato il blocco temporaneo dell'account della deputata nella serata di ieri, giustificando l'azione disciplinare sulla base delle "politiche sulle informazioni fuorvianti in merito alla Covid-19". Nel tweet che ha portato alla sospensione del suo account, Greene affermava che "i controversi vaccini contro la Covid-19 non dovrebbero essere imposti ai nostri militari per tutelarli da un virus che non è pericoloso per le persone non obese e sotto i 65 anni, Con 6.500 decessi segnalati dopo il vaccino e la segnalazione di molte altre preoccupanti relazioni avverse, i vaccini dovrebbero rimanere una scelta per tutti, e non un obbligo", aveva aggiunto la deputata nel suo messaggio, subito bollato come "fuorviante" dagli algoritmi del social media. La stampa Usa ricorda che negli tati Uniti oltre 100mila persone di età inferiore a 65 anni e affette dalla Covid-19 sono decedute dall'inizio della pandemia, e che specie con l'arrivo della variante Delta, sono in aumento nel Paese i casi di positività e i ricoveri delle persone di età compresa tra 20 e 40 anni. Secondo l'infettivologo di riferimento della Casa Bianca, Anthony Fauci, a giugno il 99 per cento dei decessi attribuiti alla Covid.19 negli Usa ha riguardato soggetti non vaccinati. (segue) (Nys)