Perù: presidente Sagasti saluta successore Castillo, ora inizi tappa di riconciliazione

- Il presidente uscente del Perù, Francisco Sagasti, ha salutato il successo di Pedro Castillo, confermato presidente eletto giornata di lunedì. "Guardiamo con ottimismo al futuro del nostro Paese. A nove giorni dal Bicentenario (dell'indipendenza), che questo sia l'inizio di una nuova tappa di riconciliazione, consenso e unità", ha scritto Sagasti in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il Jurado nacional de elecciones (Jne) ha proclamato Castillo presidente eletto del Perù chiudendo la lunga serie di ricorsi presentati dalla conservatrice Keiko Fujimori all'indomani del ballottaggio del 6 giugno. Castillo, che si insedierà il 28 luglio accompagnato da Dina Boluarte nel ruolo di vice, ha ottenuto il 50,126 per cento dei voti, contro il 49,874 per cento di Fujimori, una differenza di appena 44.263 voti. (segue) (Brb)