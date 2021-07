Perù-Argentina: Fernandez "ribadisce" congratulazioni a presidente eletto Castillo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernandez, ha "ribadito" gli auguri a Pedro Castillo, "eletto democraticamente e proclamato presidente dei nostri fratelli del Perù". "Assieme lavoreremo per un'America latina unita", ha scritto Fernandez in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Il presidente argentino ha rilanciato per l'occasione il messaggio trasmesso quattro giorni dopo il ballottaggio, nel quale aveva celebrato la vittoria di Castillo, nonostante si preannunciasse una lunga serie di ricorsi risolti solo ieri. "Oggi ho parlato con il presidente eletto del Perù, Pedro Castillo", scriveva Fernandez il 10 giugno, causando sorpresa presso osservatori e media locali. Il Jurado nacional de elecciones (Jne) ha proclamato Castillo presidente eletto del Perù chiudendo la lunga serie di ricorsi presentati dalla conservatrice Keiko Fujimori all'indomani del ballottaggio del 6 giugno. Castillo, che si insedierà il 28 luglio accompagnato da Dina Boluarte nel ruolo di vice, ha ottenuto il 50,126 per cento dei voti, contro il 49,874 per cento di Fujimori, una differenza di appena 44.263 voti. (segue) (Abu)