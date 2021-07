Corea del Sud-Giappone: Moon rinuncia a visita ufficiale a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Corea del Sud, Moon Jae-in, non si recherà in visita ufficiale a Tokyo in occasione delle Olimpiadi estive in programma dal 23 luglio. Lo ha annunciato la presidenza sudcoreana decretando di fatto il fallimento dei contatti preparatori tra i due Paesi, specie a seguito delle polemiche innescate dalle dichiarazioni di un alto funzionari dell'ambasciata giapponese a Seul. Soltanto ieri un funzionario della presidenza sudcoreana aveva menzionato "ostacoli" nella fase di preparazione della visita, in apparente riferimento alle scurrili dichiarazioni di un funzionario dell'ambasciata giapponese a Seul, lo scorso fine settimana. Il primo ministro giapponese, Yoshihide Suga, ha dichiarato che Tokyo intende proseguire il dialogo con Seul mantenendo però "coerentemente le proprie posizioni". (segue) (Git)