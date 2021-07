Corea del Sud-Giappone: Moon rinuncia a visita ufficiale a Tokyo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha convocato sabato 17 luglio l’ambasciatore del Giappone a Seul, Koichi Aiboshi, dopo che il suo vice Hirohisa Soma avrebbe ridicolizzato il presidente sudcoreano Moon Jae-in affermando che si starebbe “masturbando” pensando a un incontro con il primo ministro giapponese Yoshihide Suga. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri sudcoreano. A ricevere l’ambasciatore è stato il primo vice ministro Choi Jong-kun, che ha espresso il “grave” dispiacere del suo governo per dichiarazioni considerate “sgarbate e non diplomatiche”. La Corea del Sud, si legge ancora nel comunicato, ha anche invitato il Giappone a “intraprendere immediatamente azioni significative e adeguate per evitare che l’incidente possa ripetersi”. “È del tutto inappropriato per un diplomatico parlare in questo modo. Prendiamo l’incidente molto sul serio”, ha fatto sapere ancora il ministero degli Esteri sudcoreano. (segue) (Git)