Corea del Sud-Giappone: Moon rinuncia a visita ufficiale a Tokyo (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni incriminate sono state rilasciate da Soma a un giornalista dell’emittente sudcoreana “Jtbc” e fanno riferimento alle complicate trattative per l’organizzazione di una visita di Moon a Tokyo per la cerimonia inaugurale dei Giochi olimpici, in programma il 23 luglio. La scorsa settimana due collaboratori di Moon hanno fatto sapere che il presidente sudcoreano si recherà a Tokyo solo nel caso in cui vi sia la possibilità di un incontro approfondito con Suga, durante il quale discutere tutte le questioni in sospeso tra i due Paesi. I media giapponesi, tuttavia, hanno successivamente fatto sapere che il primo ministro di Tokyo ha intenzione di concedere solo 15 minuti a ciascun leader presente alla cerimonia. (segue) (Git)