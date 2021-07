El Salvador: muore a 93 anni ex presidente Molina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arturo Armando Molina, presidente del Salvador dal 1972 al 1977, è morto domenica all'età di 93 anni. Il colonnello Molina, riportano i media locali, è deceduto in California al termine di una malattia - non definita in via ufficiale - che lo affliggeva da mesi. Tra i principali successi del suo mandato si ricordano la costruzione dell'Aeroporto internazionale di El Salvador, la centrale geotermica di Ahuachapan, la Banca per lo sviluppo agroalimentare, il Fondo sociale per la Casa o l'istituto di previdenza per i dipendenti pubblici. Il suo governo viene però anche ricordato per le severe repressioni delle iniziative della sinistra local, su tutte l'occupazione militare dell'Università di El Salvador, a luglio del 1972, considerata centro logistico per operazioni di gruppi armati. Le cronache ricordano inoltre i duri scontri del luglio 1975 nei pressi dell'ospedale Rolases, chiusi con un numero imprecisato di morti, almeno 50 secondo ricostruzioni storiche. (Mec)