Usa-Cuba: senatore Rubio contesta proposta di revocare l'embargo all'Isola

- Il senatore repubblicano Marco Rubio ha replicato duramente alla proposta dei socialisti democratici Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez di revocare il pluridecennale embargo statunitense a Cuba, sostenendo che i promotori di tale iniziativa "non hanno la minima idea di ciò di cui parlano". "Tutto quel che sanno è vomitare retorica di sinistra", ha accusato Rubio. "Fateci caso: stiamo parlando delle stesse persone che non fanno che ripetere che qualunque sia il problema, è sempre colpa dell'America". Rubio, nato a Cuba da immigrati cubani, ha commentato in particolare le ultime dichiarazioni di Cortez, che la scorsa settimana ha espresso solidarietà ai manifestanti a Cuba ma imputato le difficoltà degli abitanti dell'Isola all'embargo statunitense, che ha definito "assurdamente crudele". La deputata socialista ha accusato gli Stati Uniti di "contribuire alla sofferenza ei cubani", ed ha aggiunto che "non è mai accettabile da parte nostra ricorrere alla crudeltà come leva sulla gente qualunque". Rubio ha replicato accusando Cortez di ignorare l'oggetto delle sue dichiarazioni: "Ci sono solo due embarghi, qui. L'embargo (statunitense) contro le aziende di Stato cubane, e l'embargo imposto dal regime cubano al suo stesso popolo", ha affermato il senatore repubblicano. "Già oggi, se un imprenditore indipendente, un piccolo agricoltore, un consulente o un appaltatore indipendente a Cuba vogliono fare affari con gli Stati Uniti, possono. Non esiste alcuna restrizione (del governo Usa) in proposito. E' il regime cubano a non consentirlo (...), perché vogliono controllare quanto denaro la gente guadagna ogni mese. E' questa la leva utilizzata ai danni dei cittadini cubani'. Chi fa certe affermazioni non ha idea di cosa stia parlando", ha accusato Rubio, secondo cui ad oggi Cuba di trova "di fatto sottoposta ad una legge marziale". (Nys)