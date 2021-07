© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Torino oggi, martedì 20 luglio, cieli in prevalenza poco nuvolosi per l'intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 33°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4141m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est-Nordest, al pomeriggio deboli e proverranno da Est-Nordest. Allerte meteo previste: afa.Piemonte: prevale l'alta pressione sul nordovest italiano, con tempo di conseguenza stabile e soleggiato. Farà eccezione solo qualche nota instabile pomeridiana, quando potrà comparire qualche locale temporale tra Piemonte e VDA. Clima caldo, tipico di luglio, con termometro sui 33-34°C in Valpadana, meno sulla Liguria dove il mare è atteso poco mosso.(Rpi)