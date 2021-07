Covid: autorità Usa consigliano di evitare viaggi in Regno Unito per aumento contagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità sanitarie degli Stati Uniti consigliano ai cittadini Usa di evitare viaggi nel Regno Unito, a fronte dell’aumento di contagi da Covid-19 nel Paese. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) e il dipartimento di Stato hanno diramato un avviso in tal senso, rilanciato dai media statunitensi. L’allarme è di “Livello 4", il più alto nella scala di allerta dei Cdc e del dipartimento di Stato. Sebbene non vincolanti, le nuove misure arrivano dopo che dirigenti delle compagnie aeree e altri esponenti del settore viaggi hanno fatto pressioni sull'amministrazione del presidente Joe Biden per allentare le restrizioni di viaggio, che hanno inciso pesantemente sulla domanda di prenotazioni internazionali. Gli Stati Uniti hanno mantenuto in vigore divieti d'ingresso per i cittadini non statunitensi dell'Ue, del Regno Unito e di altri paesi per gran parte della pandemia di coronavirus, sebbene diverse nazioni europee abbiano recentemente aperto le loro porte ai visitatori internazionali. Il Canada, tuttavia, ha fatto sapere nelle scorse ore che consentirà ai cittadini statunitensi completamente vaccinati di entrare nel paese per viaggi non essenziali a partire dal 9 agosto.(Nys)