Usa: procuratore generale annuncia restrizioni su sequestro materiali a giornalisti

- Il procuratore generale degli Stati Uniti, Merrick Garland, ha annunciato nuove linee guida che limitano il dipartimento di Giustizia (Doj) e gli investigatori dell'FBI nel sequestro di materiali da giornalisti e agenzie di stampa, se non in casi estremi previsti dalla legge. Lo riferisce il sito statunitense “Axios”. L’iniziativa fa seguito alle recenti rivelazioni secondo cui il Doj, sotto l'amministrazione dell’ex presidente Donald Trump, ha ottenuto documenti appartenenti diversi giornalisti, tra cui uno dell’emittente “Cnn”, tre del quotidiano “Washington Post” e quattro del “New York Times”. A maggio scorso, il presidente Joe Biden ha dichiarato che non avrebbe permesso al dipartimento di Giustizia di sequestrare e-mail o tabulati telefonici dei giornalisti. La nuova politica mira a risolvere la questione dei pubblici ministeri del dicastero, che si gioca nella difficile partita tra i diritti sanciti dal Primo emendamento sulla stampa e il desiderio del governo di proteggere le informazioni classificate. I pubblici ministeri federali possono, in alcuni casi, sequestrare i documenti dei giornalisti, se sospettati ad esempio di lavorare come agenti di una potenza straniera o di un'organizzazione terroristica o in situazioni a grave rischio, come rapimenti o crimini contro i minori. "Per proteggere ulteriormente i lavoratori dei media in modo duraturo, [Garland] ha chiesto al vice procuratore generale di intraprendere un processo di revisione per spiegare, sviluppare e codificare la politica annunciata oggi dal dipartimento", si legge nella nota ufficiale del Doj.(Nys)