Usa: segretario Difesa Austin visiterà Singapore, Vietnam e Filippine

- Il segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, visiterà Singapore, Vietnam e Filippine a partire da questa settimana. Lo ha annunciato ieri, 19 luglio, il portavoce del Pentagono, John Kirby. Si tratta del primo viaggio ufficiale nel Sud-est asiatico da parte di un esponente di primo piano dell'amministrazione presidenziale Usa. Austin lascerà Washington venerdì 23 luglio, e farà tappa in Alaska prima di partire alla volta di Singapore, dove interverrà a un evento ospitato dall'Istituto internazionale di studi strategici. Nelle Filippine, Austin spera di persuadere Manila a non rinviare ulteriormente il rinnovo dell'accordo sulle forze in visita (Vfa) che fornisce la base legale per la presenza di militari statunitensi nel Paese. Per agevolare tale decisione, il dipartimento di Stato ha approvato lo scorso giugno la vendita di armamenti al Paese asiatico per 2,6 miliardi di dollari, inclusa la fornitura di cacciabombardieri F-16. (segue) (Nys)