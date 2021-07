Perù: Pedro Castillo proclamato nuovo presidente della Repubblica (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proclamato ufficialmente come presidente, Castillo ha ringraziato su Twitter "il popolo peruviano per questo storico trionfo" e promesso di "convocare tutti i settori della società per costruire uniti un Perù includente, un Perù giusto. Un Perù Libero", ha scritto il presidente eletto rimandando al nome del partito che lo sostiene. L'appello è direttamente rivolto alle "popolazioni afro, costiere, andine e amazzoniche, alla classe lavoratrice e i suoi sindacati, alle comunità indigene, ai contadini". Castillo ha quindi invitato Fujimori ad aderire a "questo spazio, perché sia un governo di tutti i peruviani, di ogni sangue, senza nessuna discriminazione". (segue) (Brb)