Giappone: Olimpiadi, ginnasta statunitense positiva al coronavirus

- Un'atleta della squadra statunitense di ginnastica artistica che prenderà parte alle Olimpiadi estive di Tokyo è risultata positiva alla Covid-19 mentre si trovava in ritiro a Inzai, nella prefettura di Chiba, in vista dell'inizio dei Giochi. Lo hanno reso noto le autorità giapponesi, che data la giovane età dell'atleta hanno mantenuto il riserbo sulla sua identità. L'atleta è la prima a risultare positiva alla Covid-19 all'interno della delegazione statunitense ai Giochi. Il Comitato olimpico Usa ha annunciato che la giovane è stata trasferita in un albergo per la quarantena in linea con i protocolli locali di contenimento della pandemia. Le 10 atlete del team di ginnastica artistica Usa era stato sottoposto a tampone all'arrivo in Giappone giovedì 15 agosto, e tutti i giorni successivi. (segue) (Git)