Giappone: olimpiadi, ginnasta statunitense positiva al coronavirus (2)

- Due atleti della nazionale di calcio del Sudafrica, a Tokyo in vista delle Olimpiadi estive, sono risultati positivi al coronavirus in occasione di uno dei controlli giornalieri effettuato presso il villaggio olimpico della capitale giapponese. Lo ha riferito la stampa di quel Paese, secondo cui i due casi sono i primi di positività alla Covid-19 tra gli atleti confluiti a Tokyo per i Giochi, tutti vaccinati e sottoposti a tampone prima e dopo l'ingresso in Giappone. Il comitato organizzatore delle Olimpiadi di Tokyo ha riferito che 10 persone arrivate nel Paese per le Olimpiadi sono risultate positive alla Covid-19 negli ultimi giorni, portando il bilancio complessivo dal primo luglio a 55. (segue) (Git)