Giappone: Covid, commissione ministero Salute approva vaccino Moderna per minorenni

- Una commissione del ministero della Salute del Giappone ha dato il via libera ieri alla somministrazione del vaccino contro la Covid-19 di Moderna a soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni, dopo aver assunto la medesima decisione per i vaccini sviluppati da Pfizer. Nei prossimi mesi i due vaccini verranno offerti agli adolescenti del Paese a titolo gratuito, nell'ambito della campagna di vaccinazione nazionale intrapresa nel Paese. Tra gli oltre 3.700 soggetti di età compresa tra 12 e 17 anni che hanno preso parte ai test clinici negli Usa, nessuno ha esibito sintomi della Covid-19 nei 14 giorni successivi alla somministrazione della seconda dose; tra i soggetti che hanno ricevuto un placebo, invece, 4 ragazzi hanno esibito sintomi. Ad oggi il Giappone somministra il vaccino di Moderna negli hub vaccinali operati dalle Forze di autodifesa a Tokyo e Osaka. Il ministro incaricato della campagna vaccinale, Taro Kono, ha avvertito però che le forniture di vaccini non tengono il passo della domanda, e non è chiaro quando gli adolescenti potranno ricevere il vaccino. (Git)