Giappone: atleta ugandese scomparso inquadrato da videocamere a Nagoya

- Un uomo ritenuto l'atleta olimpico ugandese datosi alla macchia la scorsa settimana è stato inquadrato da una videocamera di sicurezza presso la Stazione ferroviaria di Nagoya, in Giappone, a circa 200 chilometri dalla località del Giappone Occidentale dove si trovava in ritiro preparatorio. Julius Sskitoleko è sparito il 16 luglio dalla sua stanza d'albergo a Izumisano, nella prefettura di Osaka. L'atleta, che aveva mancato la qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo, e avrebbe dovuto far rientro nel suo Paese, ha lasciato una nota nella quale afferma di voler lavorare in Giappone, e che le condizioni di vita nel suo Paese sono difficili. Le autorità giapponesi sono ancora impegnate nella ricerca dell'uomo, che venerdì mattina ha acquistato un biglietto del treno veloce Shinkansen. L'uomo avrebbe con sé un telefono cellulare, mentre il suo passaporto è in possesso della delegazione ugandese alle Olimpiadi. A Nagoya, capitale della prefettura di Aichi, vivono circa 150 cittadini ugandesi, la seconda maggiore comunità ugandese in Giappone. (Git)