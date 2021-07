Cile: borsa di Santiago celebra risultati primarie presidenziali, +1,48 per cento in apertura (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Boric ha effettuato una inattesa rimonta su Jadue, sindaco comunista del municipio capitolino di Recoleta, dato avanti negli ultimi sondaggi precedenti le primarie. Il candidato del Fa, oggi 35enne, ha ottenuto il 60,43 per cento dei voti, contro il 39,59 di Jadue. La sua passione per la politica risale alle manifestazioni studentesche di una decina di anni fa, ma il suo sostegno è assolutamente attuale: dei quasi 1,8 milioni di voti andati alla coalizione, oltre un milione se li è presi lui. La sua campagna elettorale, con richiami al discorso di Salvador Allende, è stata scandita da promesse di lotta al "neoliberalismo" così come dall'invito a non "vare paura dei giovani". Il suo compito sarà ora quello di ricostruire il rapporto con il Partito comunista e con il candidato Jadue, con cui ha incrociato le lame nel segmento finale della campagna elettorale. (segue) (Abu)