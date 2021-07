© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Il leader della Lega Matteo Salvini sarà a Frosinone, per la promozione dei referendum sulla Giustizia, oltre che per incontrare iscritti, simpatizzanti e cittadini con i quali confrontarsi sulle grandi tematiche che, in questo momento, interessano il Paese. L'incontrò, aperto al pubblico, si terrà martedì in Viale Roma, sulla piazza attigua al Monte dei Paschi di Siena. (ore 15)- Presentazione del libro di Giorgia Meloni "io sono Giorgia" cui prenderà parte anche il candidato sindaco del centrodestra a Roma Enrico Michetti. L'evento verrà trasmesso in diretta sui canali social ufficiali di Fratelli d'Italia e sulla pagina Facebook di Giorgia Meloni. L'appuntamento è fissato presso il locale “Profumo” in via di Villa Lauchli 1 (Cassia). (ore 18:00).- Il consigliere regionale della Lega Laura Corrotti, con Dario Rossin, Flavia Anelli e una delegazione di residenti parteciperanno ad un sit-in, all'esterno della stazione Lido Centro della ferrovia Roma-Lido, al fine di denunciare le inefficienze della Regione Lazio e la superficialità del Comune di Roma nei confronti della ferrovia Roma-Lido. Piazzale della Stazione del Lido (Ostia). (ore 11) (Rer)