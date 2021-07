Usa: consigliere dipartimento di Stato Chollet da domani in Polonia e Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere del dipartimento di Stato Usa, Derek Chollet, sarà in Polonia e Ucraina per un tour diplomatico che inizierà domani, 20 luglio, e si concluderà venerdì 23. Lo riferisce una nota del dicastero. Chollet si recherà a Kiev dal 20 al 21 luglio e a Varsavia tra il 21 e il 23 con l’obiettivo di “rafforzare il valore strategico delle relazioni degli Stati Uniti con Ucraina e Polonia”, spiega il comunicato. “Continuerà – prosegue - le nostre conversazioni diplomatiche con l'Ucraina e la Polonia su una serie di questioni, comprese le nostre preoccupazioni condivise sul gasdotto Nord Stream 2 e sulla sicurezza energetica in generale, nonché sulle riforme in corso”. A Kiev il consigliere Chollet incontrerà alti funzionari del governo “per discutere del sostegno degli Stati Uniti agli sforzi dell'Ucraina per contrastare l'aggressione della Russia e per far avanzare ulteriormente le riforme economiche e anticorruzione”, spiega ancora la nota del dipartimento. Quindi, Chollet incontrerà anche membri della comunità imprenditoriale per discutere della ripresa economica dell'Ucraina e delle opportunità di prosperità condivisa. A Varsavia, invece, il consigliere discuterà di “questioni strategiche bilaterali e regionali, nonché del nostro impegno condiviso per i valori e le istituzioni democratiche, con alti funzionari del governo e rappresentanti della società civile”, conclude il comunicato.(Nys)