Haiti: "Ho bisogno di aiuto, mi venga a salvare", su media Usa l'ultima telefonata di Moise

- Il quotidiano statunitense "Miami Herald" ha pubblicato la trascrizione delle ultime telefonate che avrebbe fatto il presidente di Haiti, Jovenel Moise, prima di essere ucciso. "Stanno sparando vicino alla casa", avrebbe detto il presidente al capo della Polizia nazionale di Haiti: "mobiliti persone". Una prima telefonata sarebbe partita all'1 e 34 della mattina del 7 luglio, negli stessi minuti in cui - segnala la testimonianza di una vicina di casa di Moise - sarebbero iniziati gli spari. Di lì a poco, secondo la versione più accreditata degli inquirenti, i 28 membri del commando - quasi tutti colombiani ed ex militari - sarebbero entrati nella villa del presidente. "Senza l'ombra delle guardie di sicurezza", prosegue la testata, Moise fa un'altra chiamata. "Dove si trova?" chiede il presidente a un ufficiale della Polizia chiamato per nome ma non rivelato su sua richiesta. "Ho bisogno di aiuto, adesso! La mia vita è in pericolo, venga di corsa, mi venga a salvare". Prima che la telefonata termini si sente silenzio e quindi uno sparo. L'agente avrebbe a quel punto sollecitato i suoi compagni a mettersi in macchina per raggiungere la villa presidenziale, nel collinare quartiere residenziale della capitale Port-au-Prince. (segue) (Nys)