Brasile: Onu ispeziona unità Marina militare per impiego in missioni internazionali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione dell'Organizzazione delle Nazioni unite (Onu) ha effettuato oggi un'ispezione presso le strutture della divisione anfibia della Marina militare del Brasile, a Rio de Janeiro. Obiettivo della visita è stato quello di effettuare una valutazione di capacità operative tali da poter inserire i fucilieri di marina brasiliani nella lista delle unità di reazione rapida (Quick reaction forces) nel sistema di peacekeeping delle Nazioni unite (Unprs). Secondo quanto riferito dal ministero della Difesa, lo scopo della visita è "verificare le capacità del Brasile di offrire un potenziale contributo in termini di truppe operative da schierare in maniera tempestiva, in modo appropriato, alle operazioni di pace dell'Onu". Qualora ottenuta la certificazione, la marina brasiliana potrà inviare contingenti di truppe, secondo gli interessi del Brasile e dell'Onu. (segue) (Brb)