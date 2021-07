© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 1956 il Brasile partecipa a missioni di pace. In tutto il paese ha inviato all'estero 57.700 soldati in varie missioni in Sudan, Sud Sudan, Repubblica Centrafricana, Siria, Sahara occidentale, Yemen, Repubblica Dominicana e Angola. Più di recente, hanno fatto parte della Missione di stabilizzazione delle Nazioni Unite ad Haiti (Munistah) e della Missione ad interim delle Nazioni unite in Libano (Unifil). (Brb)