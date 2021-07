Cile: borsa di Santiago celebra risultati primarie presidenziali, +1,48 per cento in apertura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Borsa di Santiago del Cile ha celebrato con un forte rialzo in apertura dei mercati il risultato delle elezioni primarie tenute domenica scorsa. A metà seduta l'indice Ipsa di Santiago ha registrato oggi un +1,48 per cento in controtendenza con l'andamento globale, segnato da significativi cali nelle principali piazze. All'ottimismo del mercato cileno, segnalano gli analisti locali, contribuisce non solo l'affermazione di Gabriel Boric alle primarie della coalizione di sinistra "Apruebo Dignidad" ai danni del comunista Daniel Jadue, ma anche il successo di Sebastian Sichel alle primarie del centrodestra. "Si tratta del miglior scenario che il mercato potesse aspettarsi", ha affermato il direttore di Credicorp Capital, Klaus Kempfe in dichiarazioni rilasciate al quotidiano specializzato "Df". "Ha vinto un candidato di sinistra che è meno di sinistra e il candidato più competitivo tra quelli della destra", ha aggiunto l'analista. "La sconfitta di Jadue tranquillizza i mercati e la vittoria di Sichel piace perché si tratta di un candidato aperto al dialogo", ritiene da parte sua il Chief Analyst di Xtb Latam, Jose Raul Godoy. (segue) (Abu)